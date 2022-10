Romantyk. Felieton Stanisława Mancewicza

Oto przez wiele ostatnich dni, przemierzając wzdłuż i wszerz Europę na zachód od Odry i Nysy, czyli, między nami mówiąc, przekroczywszy twardą i ostateczną granicę dzielącą dziś Wschód od Zachodu w każdym znaczeniu, poddawaliśmy nasze jestestwo brutalnemu testowaniu. Chcieliśmy sprawdzić, czy podobnie jak Gospodarz 30 lat temu podczas pobytu w Wiedniu, odczuwamy lękową obcość kulturową na widok czegoś, kogoś i czegokolwiek. By to sprawdzić, wykorzystaliśmy naszą znakomitą zdolność mimikry, ale też – póki nie jest to jeszcze karalne – wczuliśmy się w umysłowość obecnego przywódcy państwa polskiego.

STANISŁAW MANCEWICZ: Uznaliśmy oto, że apel Gospodarza do ludu, by ów palił w piecach wszystkim prócz opon, jest wydarzeniem co najmniej najpoważniejszym i wartym analizy...