Namaszczenie. Felieton Stanisława mancewicza

Oto 21 czerwca, w dzień przesilenia ­letniego, gdy słońce raźno weszło w znak Raka, gdy ludność krajowa od Wschodu do Zachodu, od Północy do Południa wiła wianki i wrzucała je do falującej wody oraz przygotowywała się na Noc Kupały, wicepremier do spraw bezpieczeństwa p. J. Kaczyński zrezygnował z rzekomo kluczowej dla naszego państwa funkcji i wskazał swego następcę. Został nim p. M. Błaszczak.

Znak Raka – cokolwiek to znaczy – jest symbolem trygonu wodnego i domem Księżyca. W astrologii kojarzony jest z podświadomością, jasnowidzeniem i płodnością. ­Odpowiada macierzyństwu. Rak – zważmy – jako skorupiak chodzący do tyłu spowalnia bieg Słońca. W tym okresie Słońce najdłużej utrzymuje się na nieboskłonie. Wśród neoplatoników istniało przekonanie, iż gwiazdozbiór Raka jest jednym z dwóch wrót, przez które przechodzą dusze i zstępują na Ziemię, by tu zamieszkać w wybranym ciele...