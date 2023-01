Pogrzeb Benedykta XVI

Benedykcie, wierny przyjacielu Oblubieńca, niech twoja radość będzie doskonała, gdy będziesz słyszał ostatecznie i na zawsze Jego głos!” – żegnał Franciszek papieża seniora 5 stycznia podczas mszy pogrzebowej na placu św. Piotra. W homilii powiedział, że jak kobiety z Ewangelii przy grobie Jezusa, „jesteśmy tutaj z wonnościami wdzięczności i namaszczeniem nadziei”, aby „jeszcze raz okazać” miłość Benedyktowi XVI. To były jedyne uwagi nawiązujące wprost do Benedykta – w całości papież homilię poświęcił komentowaniu ostatnich słów Jezusa na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Być może chciał przynajmniej w ten sposób uczynić zadość życzeniu Benedykta XVI, by jego obrzędy pogrzebowe miały skromną formę.

100 tysięcy wiernych

Mszę koncelebrowało pod przewodnictwem Franciszka 120 kardynałów z dziekanem Kolegium Kardynalskiego kard. Giovannim Battistą Re...