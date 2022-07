Okna na świat

EDWARD AUGUSTYN: Jak nadać z Krakowa do Republiki Środkowoafrykańskiej kilkutonową paczkę?

BENEDYKT PĄCZKA: Nie jest łatwo. Trzeba by ją wysłać drogą morską do Kamerunu, a stamtąd jeszcze prawie 1000 km drogą lądową. Transport kosztowny i kłopotliwy. Ale nam udało się to zrobić za darmo, bez jakichkolwiek formalności i opłat celnych, dzięki pomocy belgijskiego wojska, które dostarcza pomoc humanitarną. Jeden z generałów był na koncercie naszych uczniów. Zapytałem, czy nie pomógłby w transporcie okien do budowanej szkoły. W ten sposób 84 okna za blisko 200 tys. zł, które zebrała dla nas krakowska fundacja Akeda, najpierw pojechały TIR-em do Brukseli, a w sobotę 16 lipca – samolotem do Bangui, stolicy RŚA. Dalej przewieziemy je sami.

Nie prościej było kupić na miejscu?

Niestety, tak dobrych okien tam nie znajdziemy. Wszyscy zresztą myślą, że budowa w Afryce jest tania. Za pracę płaci się mniej, ale materiały są dwa, trzy razy droższe niż w Polsce. Koszt budowy i utrzymania szkoły pokrywamy z ofiar od ludzi. Jak dotąd nie dostaliśmy żadnego wsparcia od państwa, choć nasza African ­Music ­School jest jedyną szkołą muzyczną w kraju. Mamy w niej 80 dzieci, którym oprócz nauki zapewniamy wyżywienie, opiekę medyczną, ubrania. Roczny koszt utrzymania jednego ucznia to 1,5 tys. zł. Gdyby ktoś chciał nas wesprzeć, proszę o kontakt, można mnie znaleźć na Face­booku.

Transport okien to nie jedyny Wasz sukces w ostatnim tygodniu.

Po raz pierwszy trzech utalentowanych uczniów dostało się do szkół za granicą. Hipolit, perkusista, zdał właśnie egzamin do Krakowskiej Szkoły Jazzu. Christophe, gitarzysta, zaczął wakacyjny kurs w prestiżowym – i bardzo drogim – konserwatorium Boston Berklee. Mam nadzieję, że zostanie tam przyjęty na studia i że znajdziemy na to fundusze. Trzeci wybitny uczeń, Pino, zdał egzamin do szkoły w Nancy, ale naukę rozpocznie za rok, gdy skończy 16 lat. Dla tych chłopców i ich rodzin to ogromna szansa, dla nas – wielka inwestycja. Ale właśnie takie było moje marzenie, gdy w 2016 r. zakładałem szkołę i zaczynałem akcję „instrumenty zamiast broni”.

BR. BENEDYKT PĄCZKA, kapucyn, jest dyrektorem African Music School w Bouar (RŚA)