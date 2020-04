Obolałe plecy

Oczywiście mowa o ludziach ze wschodnich rubieży Europy. Tyle udało się wylobbować organizacjom branżowym w resortach odpowiedzialnych za pilnowanie kwarantanny i wszelkich restrykcji. Dotyczy to głównie Rumunów: zostaną przebadani, skoszarowani małymi grupami w gospodarstwach, które mają zapewnić im odpowiednie warunki dwutygodniowej izolacji – oczywiście izolacji od innych ludzi, a nie od pilnej roboty w polu. Szparagi na szczęście wyciąga się na świeżym powietrzu i kucając w sporej odległości od innych zbieraczy, więc w tej kluczowej sprawie rolnik nie musi o nic szczególnego zadbać.

Można założyć, że Niemcy to dostatecznie cywilizowany kraj, by takie skoszarowanie ludzi zależnych we wszystkim od pracodawcy nie doprowadziło do skandali współczesnego niewolnictwa, jakich doświadczali także nasi rodacy na włoskich plantacjach pomidorów czy u angielskich producentów sałaty....