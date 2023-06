SPINDOKTOR Z AUSCHWITZ

Na frazę Tomasza Lisa „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora” PiS odpowiedział filmem, w którym pokazano to zdanie, zdjęcia z Auschwitz i nawiązujące do marszu 4 czerwca pytanie „Czy na pewno chcesz iść pod tym hasłem?”. „Instrumentalizacja tragedii ludzi, którzy cierpieli i ginęli w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz – po jakiejkolwiek stronie politycznego sporu – uwłacza pamięci ofiar. To bolesny i niedopuszczalny przejaw moralnego i intelektualnego zepsucia debaty publicznej” – oświadczyło Muzeum Auschwitz.

POSEŁ Z RZESZOWA

Przejawem zepsucia debaty było również zerwanie przez Grzegorza Brauna wykładu Jana Grabowskiego o „Polskim (narastającym) problemie z historią Holokaustu”. Poseł wyrwał prelegentowi mikrofon, policja była bezradna.

SĘDZIA Z PŁOCKA

Szymon Marciniak poprowadzi finał piłkarskiej Ligi Mistrzów, choć stanęło to pod znakiem zapytania, po tym jak UEFA dowiedziała się, że wziął udział w konferencji motywacyjnej zorganizowanej przez Sławomira Mentzena. „Zostałem wprowadzony w błąd, będąc całkowicie nieświadomym prawdziwej natury i powiązań dotyczących tego wydarzenia” – oświadczył arbiter.©℗