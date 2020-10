Moc kobiet

O Biblii w „Tygodniku” pisać będzie kobieta, cieszy się siostra Anna Bodzińska w tekście Zuzanny Radzik „Opowiadać w Polsce o judaizmie”. Rabinka, Małgorzata Kordowicz, mówi i pisze o judaizmie od lat, a dziś wystarczy sięgnąć do jej pierwszego tekstu w „TP”, by się przekonać, że jest to głos mocny i odnoszący się do spraw ważnych i aktualnych. Zuzanna Radzik umieszcza Rabinkę w nurcie judaizmu konserwatywnego, co w tym przypadku nadaje temu określeniu zupełnie inny niż potoczny wymiar. „Ewidentną niebinarność skrywa też werset z Księgi Liczb (zob. 5, 1-3) – wyrażenie »od mężczyzny do kobiety« oznacza spektrum. Różnorodność jest wartością – Talmud głosi chwałę Bożą, przeciwstawiając mincerza, bijącego identyczne monety ze sztancy, Najwyższemu, który z matrycy (patrycy?) Adama tworzy różniących się od siebie ludzi” – czytamy. Tu konserwatywne spojrzenie jest spojrzeniem otwartym – na prawdę! Też taką, że „różność ludzi, którzy nas otaczają, zwielokrotnia Bożą obecność wśród nas”.

Cieszę się, że Małgorzata Kordowicz została stałą felietonistką. Kobiety mają mocne wejścia na łamy „TP”! Cóż, „Tygodnik” nigdy nie przestaje zaskakiwać. W tym wydaniu i Rabinką, i rozmową – tak poprowadzoną rozmową! – Michała Okońskiego z Karoliną Hamer i Michałem Łuczewskim.