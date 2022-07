Mniej osób w kościołach

Jak pandemia wpłynęła na zachowania religijne Polaków – zbadało Centrum Badania Opinii Społecznej. Dwa lata dyspensy – nakładanej i znoszonej w różnych falach pandemii przez biskupów – spowodowały, że odsetek rodaków uczestniczących w liturgii przynajmniej w każdą niedzielę spadł z 46 do 37 proc. Jeszcze w 2018 r. wynosił 49 proc.

Z 11 do 15 proc. zwiększył się odsetek osób deklarujących, że pojawiają się w kościele rzadziej niż dwa razy w roku. Także z 11 do 15 proc. wzrosła liczba osób deklarujących niechodzenie do kościoła. Dla prawie połowy Polaków (47 proc.) Kościół jest miejscem, w którym się odnajdują, a dla 46 proc. pytanych jest instytucją odległą.

CBOS sugeruje, że na osłabienie praktyk religijnych części osób wpływ miały m.in. skandale z udziałem duchownych. ©℗