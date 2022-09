Małgorzata Kordowicz: Boża odmowa

Perorujący na równinach Moabu ­Mojżesz wspomina swoje wysiłki, by Najwyższy jeszcze nie zabierał go do siebie i pozwolił mu przekroczyć wraz z nowym pokoleniem granicę Kanaanu. „I błagałem Wiekuistego podówczas... Niechże téż przejdę i zobaczę ową ziemię piękną... Ale uniósł się Wiekuisty na mnie z przyczyny waszej, i nie wysłuchał mnie” (Pwt 3, 22. 25-26; Cylkow). Midrasz to starożytna forma biblijnego komentarza. Poniżej oddaję głos egzegetom, zmagającym się z powyższą Bożą odmową.

Pierwszy: Kiedy Mojżesz zobaczył, że wyrok na niego został przypieczętowany, narysował koło, usiadł w nim i powiedział: nie ruszę się stąd, póki nie unieważnisz tego wyroku! Założył wór pokutny, posypał głowę popiołem i błagał Boga, aż niebo i ziemia poczęły drżeć. Co zrobił Najwyższy w tym momencie? Ogłosił na bramie każdego z nieb i na bramach wszystkich sądów, że modlitwa Mojżesza nie powinna...