Laska w zastaw

Mało mam laski twej – swego czasu swawolna młódź radośnie wykoślawiała tytuł piosenki wykonywanej przez Helenę Vondráčkovą. Kiedy Juda dogadywał się co do zapłaty z kobietą powłóczną – którą okazała się jego synowa – Tamar zaproponowała, by w zastaw dał jej między innymi „laskę, co w ręku twoim” (zob. Rdz 38, 18; Cylkow). Zdaje się to sugerować, że owa rzecz była stałym elementem wyposażenia starożytnego Hebrajczyka-pasterza. Nie dziwi więc fakt, że zarówno Aaron, jak i Mojżesz mieli ją w swoim ekwipunku. Wedle midraszu, był to jeden i ten sam przedmiot, obdarzony wyjątkowymi właściwościami i przekazywany z pokolenia na pokolenie: laska, z pomocą której Jakub przekroczył Jordan (Rdz 32, 11), była tą samą, którą Juda dał Tamar (38, 18). Posłużył się nią Mojżesz (Wj 4, 20-21), Aaron zaś dokonał nią cudów przed faraonem (7, 10). Również przy pomocy niej Dawid zabił Goliata (1 Sm 17, 40...