Kultura w skrócie

CARAVAGGIO I INNI MISTRZOWIE

„Chłopiec gryziony przez jaszczurkę” Caravaggia, a także ponad czterdzieści płócien innych artystów, głównie kontynuatorów i naśladowców włoskiego malarza, można oglądać na Zamku Królewskim w Warszawie. Prezentowana kolekcja jest własnością Fundacji Roberta Longhiego z siedzibą we Florencji.

PRZE(T)RWANIE

Już 19 listopada we wrocławskiej pracowni 66P wernisaż wystawy retrospektywnej Twożywa (1994-2011). To pierwsza od dekady ekspozycja prac legendarnej grupy artystycznej i próba uchwycenia jej fenomenu. Metody i media, jakimi posługiwało się Twożywo, skierowane były do przechodniów i internautów – osób przypadkowych, przemieszczających się po systemach komunikacyjnych i informacyjnych. Artyści tworzyli m.in. murale, bilbordy, plakaty, naklejki, animacje i ilustracje prasowe.

DZIEŃ MATKI

Wyprodukowany w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach film „Dzień Matki” Patryka Kaflowskiego znalazł się na tzw. długiej liście oscarowej doceniającej krótkie metraże. Obraz opowiada o młodej, ciężarnej kobiecie, która musi się zmierzyć z komplikacjami podczas porodu.