Kultura w skrócie

ZAPOWIEDZI

Pierwsza w polskim przekładzie książka tegorocznego laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury ukaże się już w przyszłym roku. Za publikację powieści „Afterlives” Abdulrazaka Gurnaha odpowiada Wydawnictwo Poznańskie.

ZACHWYTY

Twórcy muzyki do serialu „Wiedźmin” (na podstawie słynnej sagi Andrzeja Sapkowskiego) zarejestrowali swoje utwory wspólnie z krakowskim chórem Pro Musica Mundi. Kompozytorzy zdecydowali o nagraniu po tym, jak usłyszeli wykonania zespołu na tegorocznym Festiwalu Muzyki Filmowej.

ZWYCIĘSTWA

Debiut fabularny Aleksandry Terpińskiej „Inni ludzie” znalazł się wśród 20 produkcji w sekcji First Feature Competition festiwalu Tallinn Black Nights. Będzie to międzynarodowa premiera produkcji opartej na ostatniej książce Doroty Masłowskiej. Do polskich kin trafi wiosną.

ZACNOŚĆ

Polska Misja Medyczna została odznaczona Nagrodą im. Sérgia Vieira de Mello, przyznawaną za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii oraz kultur. Stowarzyszenie od ponad 20 lat prowadzi programy humanitarne w najuboższych krajach świata. W tym roku wyróżniono także grupę działających w Polsce i na Litwie organizacji udzielających pomocy osobom represjonowanym na Białorusi po sierpniu 2020 r.