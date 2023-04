Ks. Józef Tischner: Co mają wspólnego siostra Faustyna i Fryderyk Nietzsche

ARTYKUŁ POCHODZI Z TP 2/1999. ZOSTAŁ OPUBLIKOWANY W RAMACH CYKLU "KAPŁAN NA MANOWCACH".

Między błogosławioną siostrą Faustyną a Fryderykiem Nietzsche jest tylko to podobieństwo, że obydwoje mówili o miłosierdziu, bo poza tym są same różnice. Różnice są tak ogromne, że żadnemu znawcy filozofii Nietzschego nie przyjdzie do głowy, by zając się „Dzienniczkiem” nieuczonej zakonnicy, która twierdzi, że Pan Bóg do niej przemawia, ale też żaden znawca „Dzienniczka” – choćby nawet teolog – nie weźmie do ręki „Genealogii moralności” lub „Antychrysta”, by szukać w nich klucza do lepszego rozumienia duszy zakonnicy. A jednak skoro obydwoje mówią o miłosierdziu, ich zestawienie nie jest absurdalne. W dodatku mówią szczerze, aż do granicy bólu. To, że ich mówienia różnią się od siebie, nie powinno dziwie, lecz raczej kusić do pytania: skąd te różnice?

Siostra Faustyna nie...