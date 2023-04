Maleńkość i jej Mocarz

Nie płaczcie nade mną, ale nad sobą i nad swymi dziećmi! Bo oto nadchodzą dni, w których mówić będą: Szczęśliwe niewiasty niepłodne i te, które nie rodziły i nie karmiły. W ów czas wołać będą do gór: Zwalcie się na nas. A do pagórków: Przykryjcie nas. Bo jeżeli to się dzieje z drzewem zielonym, cóż stanie się z uschłym?”.



Takimi słowami uczył Chrystus niedługo przed swą śmiercią właściwego kierowania miłosierdziem, które akurat w tej chwili ku niemu zostało skierowane. Męka Chrystusa budzi współczucie. Współczucie wywołuje płacz. Na drodze krzyżowej okrzyki katów i siepaczy mieszają się z płaczem niewiast. W pewnym momencie wszystkie te hałasy przebija głos doniosły, głos Chrystusa: „Nie nade mną, nie nade mną, ale nad sobą i nad swymi dziećmi”.

ŚW. SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA: CZYTAJ WIĘCEJ W SERWISIE...