Kraj w skrócie

DO FLAGI

W pierwszych sondażach po rozpoczęciu wojny na Ukrainie wzrosły notowania PiS: na partię Jarosława Kaczyńskiego chce głosować ok. 37 proc., na PO – ok. 26, a na Polskę 2050 – ok. 12 proc. badanych; gdyby wybory odbywały się teraz, do Sejmu weszłyby jeszcze Konfederacja, Lewica i PSL.

DO DOMU

Z dyskusji polityków w Radiu Zet wyproszono posła Zjednoczonej Prawicy Janusza Kowalskiego, który w swoich wypowiedziach na temat wojny w Ukrainie nieustannie atakował Donalda Tuska za rzekome wspieranie Władimira Putina.

DO ŚMIECHU

Tygodnik „Sieci” opublikował jedenastostronicowy wywiad z ambasadorem Rosji. Jego autorzy, bracia Karnowscy, napisali na wstępie, że otrzymali propozycję przeprowadzenia rozmowy (określonej tradycyjnym mianem „ostra”) przez „pośrednika” i przeprowadzili ją, kiedy wydawało się, że „rosyjskie działanie ograniczy się do terenu zajmowanego przez tzw. republiki ługańską i doniecką”. Publikację skrytykował m.in. ambasador Ukrainy.

DO PŁACZU

Z aptek i hurtowni znika płyn Lugola: Polacy robią zapasy tego preparatu w obawie przed katastrofą jądrową, mimo przestróg lekarzy przed zażywaniem go bez konsultacji i mimo informacji Państwowej Agencji Atomistyki, że sytuacja radiacyjna w Polsce pozostaje w normie.