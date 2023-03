Jak docenić życie. Rozmowa z psychoterapeutką

DOMINIKA TWOREK: Czym jest bliskość między ludźmi?

IZA FALKOWSKA-TYLISZCZAK: To swoboda bycia sobą i pełnego wyrażania siebie przy drugim człowieku. Można o niej pomyśleć jak o owocu mango, który jest słodki i bardzo aromatyczny, ma w sobie rodzaj balsamicznego smaku, ale wyczuwalny jest w nim też pewien smrodek. Choćby to było piękne, dojrzałe i niezgniłe mango, czujemy w nim nutkę zepsucia. Podobnie jest z bliskością. To kwestia bycia w pełni, ze swoimi zaletami i wadami.

Jeżeli akceptujemy własne „nutki zepsucia”, to łatwiej nam otworzyć się na nieprzyjemne zapachy innych?

Zgoda ze sobą chroni nas przed mechanizmem projekcji. Polega on na tym, że gdy nie akceptujemy czegoś w sobie, widzimy to na zewnątrz. Wyobraźmy sobie kobietę, która nie uznaje swojej seksualności. Taka osoba będzie przekonana, że mężczyznom jedno w ...