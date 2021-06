Dłuższa litania

Opiekunie Odkupiciela, Sługo Chrystusa, Sługo zbawienia, Podporo w trudnościach, Patronie wygnańców, Patronie cierpiących i Patronie ubogich” – to tłumaczenie siedmiu wezwań, które dołączył papież do Litanii do św. Józefa. Wezwania zaczerpnięto z wypowiedzi Magisterium Kościoła o św. Józefie – pochodzą z adhortacji „Redemptoris custos” Jana Pawła II, z homilii Pawła VI z 19 marca 1966 r., z homilii św. Jana Chryzostoma do Ewangelii wg św. Mateusza oraz z listu apostolskiego Franciszka „Patris corde” z 2020 r.

Poszerzonej litanii będzie można używać w liturgii, gdy tłumaczenie zaproponowane przez Komisję Episkopatu ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zostanie zatwierdzone przez biskupów na czerwcowym zebraniu w Kalwarii Zebrzydowskiej. ©℗