Debata nad wolnością

MICHAŁ SOWIŃSKI: Uda się w tym roku odzyskać Święto Niepodległości – przynajmniej w Poznaniu?

NIKODEM BRZÓZY OP: Mam nadzieję. W tym celu organizujemy debatę z udziałem takich gości, jak prof. Marcin Matczak, Agnieszka Holland, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski, prof. Anna Wolff-Powęska, Tomasz Dostatni OP czy ks. Adam Boniecki, którą poprowadzi Karolina Lewicka z radia TOK FM. Chcemy rozmawiać o patriotyzmie, rozumianym przede wszystkim jako obrona demokracji tu i teraz, w Polsce roku 2021.

Bronimy jej od ładnych paru lat…

NB: Znaleźliśmy się w punkcie krytycznym – nie da się już dłużej ignorować tego, że demokracja w Polsce umiera na naszych oczach.

Dlatego wybraliście akurat Święto Niepodległości?

NB: Pamięć historyczna jest oczywiście ważna, ale bez aktywnej troski o współczesną kondycję naszej ojczyzny zamienia się w puste gesty – kuriozalny i pozbawiony znaczenia obrządek. Patriotyzm to przede wszystkim dbanie o teraźniejszość, a nie jedynie celebrowanie przeszłości. Wzięliśmy sprawy we własne ręce. Nie możemy liczyć na obecne władze Polski, bo to przecież one są winne systematycznego niszczenia porządku demokratycznego w naszym kraju.

MICHAŁ MERCZYŃSKI: W Poznaniu od lat mamy już tradycję marszu św. Marcina. Ten rzymski patron, choć żołnierz, bardziej kojarzy się z dzieleniem się chlebem niż z walką, zapewne stąd też nasze słynne rogale. W Poznaniu nigdy nie płonęły samochody transmisyjne ani mieszkania znanych foto- grafików. Dlatego jestem pewien, że odzyskamy Święto Niepodległości dla wszystkich obywateli tego kraju, a wraz z nim język i symbole patriotyzmu. Aczkolwiek nie stanie się to jednego dnia. To długi proces, który zresztą już trwa. Takie inicjatywy, jak choćby debata, której pomysłodawcą jest o. Brzózy, dodają energii, budzą ludzi ze stuporu i bezsilności, dają nadzieję, że jeszcze nastaną dla naszej demokracji lepsze czasy.

Zwłaszcza że są ciągle w Polsce politycy, którzy nie złożyli broni.

MM: Nasza debata, którą Fundacja Malta organizuje wspólnie z Estradą Poznańską, nie odbyłaby się, gdyby nie wsparcie samorządowców różnych szczebli: prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka, starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego oraz marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka. W Poznaniu od dawna cenimy pracę oddolną, organiczną, w co idealnie wpisuje się nasze współdziałanie z samorządem. Chciałbym, aby nasz region stał się przykładem dla reszty kraju.

Ważną częścią debaty będzie rachunek sumienia Kościoła.

NB: Odważyłem się zrobić rachunek sumienia przede wszystkim we własnym imieniu, księdza i zakonnika – ale też instytucji, której jestem częścią. Chodzi o stosunek do demokracji, która jest przecież promocją ludzkiej wolności, a więc w żaden sposób nie stoi w sprzeczności z chrześcijaństwem. Wręcz przeciwnie – Ewangelia to właśnie opowieść o wolności. Jezus obalił legalizm religijny i państwowy, aby swój Kościół budować z ludzi wolnych, przyłączających się do Niego z własnej, nieprzymuszonej woli. A w dzisiejszych czasach jednym z warunków tej wolności jest istnienie społeczeństwa obywatelskiego w ramach demokratycznego państwa prawa. ©

MICHAŁ MERCZYŃSKI (ur. 1962) – kulturoznawca i animator kultury, współtwórca i dyrektor Malta Festival Poznań. W latach 2005-2017 dyrektor Narodowego Instytutu Audiowizualnego.

NIKODEM BRZÓZY (ur. 1961) – dominikanin, doktor filozofii KUL i doktor habilitowany teologii PWTW. Duszpasterz poznańskiej Wspólnoty św. Jacka, wspólnoty Wiara i Światło oraz Stowarzyszenia Pracowników Naukowych im. prof. St. Kasznicy.