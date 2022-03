Czy polski system szkolny jest przygotowany, by przyjąć dzieci z Ukrainy?

PRZEMYSŁAW WILCZYŃSKI: Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnił, że polski system szkolny jest przygotowany, by przyjąć dzieci z Ukrainy.

IGA KAZIMIERCZYK, PEDAGOŻKA, NAUCZYCIELKA:Zgodnie z prawem to proste: dla uczniów z zagranicy nie ma w polskim systemie oświaty ani ograniczeń, ani żadnych warunków wstępnych. Napływ uchodźców nie stworzyłby zresztą sytuacji nowej: już teraz uczą się u nas dziesiątki tysięcy obcojęzycznych dzieci – nie tylko ukraińskich, które stanowią w tej grupie większość, ale też np. czeczeńskich.

Problemem nie jest więc prawo, ale cała edukacyjna i ludzka otoczka.

Półtora roku temu NIK wytykała resortowi edukacji, że nie gromadzi danych dotyczących przyjezdnych dzieci, nie analizuje efektywności ich kształcenia, nie wspiera nauczycieli.

Dodałabym do tej listy problem z edukacją międzykulturową, na którą nasze władze nie mają systemowego pomysłu, a także ze wsparciem psychologicznym. Napływ nowych uczniów do szkół to trudna sytuacja zarówno dla przyjezdnych, jak i dla przyjmujących. Obie strony muszą się jak najwięcej o sobie nauczyć, np. polskie dzieci powinny wiedzieć, że inny nie znaczy gorszy, a niemówiący po polsku nie równa się mniej inteligentny.

Wsparcia potrzebują dzieci przyjezdne, bo nie tylko znajdują się nagle w nowym otoczeniu, ale są często obarczone traumami. W szkołach powinni im pomagać asystenci międzykulturowi, którzy sprawdzali się świetnie ­­np. w edukacji dzieci ze społeczności romskich. Tyle że ich brakuje, a jeśli są, to taką kadrę zapewniają organizacje społeczne…

...które, mówiąc delikatnie, nie cieszą się zaufaniem władz.

Powiem więcej: jeśli prezydent podpisze tzw. lex Czarnek [rozmawiamy przed decyzją Andrzeja Dudy w tej sprawie – PW], zgodnie z którą każda szkolna aktywność organizacji NGO będzie czekać wiele tygodni na autoryzację kuratorium, przyjezdne dzieci mogą zostać bez pomocy. Może więc ministerstwo powinno skończyć swoją wojnę z wymyślonymi wrogami, jak edukacja seksualna i LGBT+, a zająć się realnymi problemami. ©℗