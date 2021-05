Czas młodych

Wcześniej działała w Synodzie jako delegatka młodzieży (Światowa Federacja Luterańska wzywa, by młodzi w gremiach kościelnych stanowili co najmniej 20 proc.). Najmłodsza prezeska w historii Kościoła Ewangelickiego jest współautorką dokumentu nt. Kościoła przyszłości. Zawiera on 11 postulatów zmian: m.in. żeby Kościół wypowiadał się publicznie bez protekcjonalności; żeby wspierał prawa człowieka i demokrację; żeby w akcji misyjnej nie posługiwał się jednostronną komunikacją; żeby w budowaniu wspólnoty maksymalnie wykorzystywał narzędzia cyfrowe; żeby odszedł od zarządzania hierarchicznego. ©℗