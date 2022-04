Cyrylica w Comic Sans. Co stracili Rosjanie

Z przykrością stwierdzamy, iż biorąc pod uwagę okoliczności, nie jesteśmy obecnie w stanie prowadzić relacji biznesowych z rosyjskimi firmami i ich spółkami zależnymi” – tak mogłoby brzmieć oświadczenie każdego z ponad sześciuset koncernów, które zdecydowały się wycofać z rosyjskiego rynku. Ale to akurat komunikat amerykańskiej firmy Monotype Imaging, do której należą najpopularniejsze na świecie czcionki, m.in. Times New Roman, Arial, Verdana czy Tahoma.

W praktyce ta decyzja oznacza, że osoba znajdująca się na terytorium Rosji może mieć problem z odczytaniem treści na stronach internetowych wykorzystujących te czcionki. Oczywiście Rosjanie wciąż będą mogli napisać w edytorze pismo urzędowe (Times New Roman to standardowa czcionka w oficjalnych dokumentach w Rosji), ale decyzja Monotype Imaging to cios dla firm zajmujących się produkcją oprogramowania oraz wydawnictw i tak...