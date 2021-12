Ciało krzemowe

Jednym z najczęściej wykorzystywanych porównań dotyczących mózgu jest jego rzekome podobieństwo do komputera. Trudno zaprzeczyć, że oba te obiekty przetwarzają informacje. Operacje, które możemy wykonać w głowie (np. mnożenie, sortowanie nazwisk w kolejności alfabetycznej albo poszukiwanie najkrótszej drogi do celu), potrafi też często przeprowadzić komputer, i to szybciej lub dokładniej. Można więc ulec wrażeniu, że mózg to swoisty komputer powstający w bólach rodzenia ewolucji.

To wrażenie wzmacniają m.in. podobieństwa pojęciowe – badacze mózgu i komputerów zdają się mówić tym samym językiem. Komórki nerwowe kodują lub dekodują różne informacje niczym komputer, który potrafi przechowywać rozmaite dane w pamięci. W mózgu, podobnie jak na twardym dysku, mamy programy, np. motoryczne, czyli związane z układem ruchu, które dokonują obliczeń – np. tego, jak najlepiej postawić...