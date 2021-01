Awantura na dachu świata

Kiedy wiosną 2018 r. nepalscy marksiści i maoiści zakopali topór wojenny i połączyli się znów w jedną partię, wydawało się, że czerwone sztandary na Dachu Świata powiewać będą po wsze czasy. Do przeprowadzonych pół roku wcześniej wyborów poszli w sojuszu i w 275-osobowym parlamencie zajęli prawie dwie trzecie poselskich ław. Zwyciężyli też w wyborach w sześciu z siedmiu prowincji kraju. Rok temu, już jako zgodni towarzysze z tej samej, wspólnej partii, wygrali bezapelacyjnie wybory do wyższej izby parlamentu. Wyznaczony na premiera Khadga Prasad Sharma Oli rządził nieprzerwanie i – jak na nepalskie warunki – wyjątkowo długo (poprzednim razem nie udało mu się utrzymać na posadzie premiera nawet przez rok, co było dotąd normą w 30-milionowym kraju, w którym w ostatnim ćwierćwieczu żaden szef rządu nie dotrwał do końca kadencji) i nic nie zapowiadało, że nie doczeka do nowych,...