Atak na rajskiej wyspie

Bomba wybuchła tuż obok samochodu, do którego wsiadał Mohamed Nasheed, były prezydent kraju. Dziś sprawuje stanowisko przewodniczącego parlamentu, drugiej po prezydencie, najważniejszej osobistości wyspiarskiego kraju, ale mieszkańcy Malediwów (niespełna 400 tysięcy) nie mają wątpliwości, że to właśnie on, Nasheed, pozostaje głównym rozgrywającym w miejscowej polityce.

Samochód czekał na Nasheeda na głównej ulicy – zaułek, przy którym znajduje się jego rodzinny dom, jest tak wąski, że żaden samochód się w nim nie zmieści. Ochrona, która mu towarzyszyła, nie zwróciła uwagi na niebieski motocykl zaparkowany u wylotu zaułku, tuż obok miejsca, w którym stanął przybyły po byłego prezydenta samochód.

Bomba wybuchła w chwili, gdy Nasheed wsiadał do auta. Zamachowiec najprawdopodobniej widział go i uruchomił zapalnik zdalnie. Był czwartek, 6 maja, w pół do dziewiątej wieczorem...