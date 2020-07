To wasza ziemia rodzinna” – mówił przedstawiciel ONZ do kilku tysięcy Palestyńczyków, którzy zebrali się 22 czerwca na obrzeżach Jerycha, by protestować przeciw izraelskiemu planowi aneksji części Zachodniego Brzegu Jordanu. Niezwykła była nie sama demonstracja (na zdjęciu), lecz fakt, że po raz pierwszy w proteście organizowanym przez Fatah – palestyńską partię rządzącą na Zachodnim Brzegu – licznie wzięli udział dyplomaci z krajów UE, a także przedstawiciele Rosji, Chin czy Japonii. Plan aneksji forsuje premier Izraela Beniamin Netanjahu przy wsparciu administracji Trumpa. Jeśli zostanie zrealizowany, zakończy marzenie Palestyńczyków o własnym państwie. ©℗ Na podst. FAZ