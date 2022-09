Z pamiętnika młodej lekarki. Rozmowa z Różą Hajkuś

EWELINA BURDA: Jestem pacjentką, która ma odległy termin wizyty u lekarza, więc zaczęłam szukać diagnoz i porad w internecie. Robię dobrze czy źle?

RÓŻA HAJKUŚ: Przed oceną „dobrze” czy „źle” powinnam zapytać, gdzie pani szuka tych informacji i kto jest dla pani internetowym autorytetem medycznym. Jako lekarze nie możemy wyśmiewać pacjentów i obrażać się na nich, że szukają informacji i przychodzą na wizyty ze swoimi przypuszczeniami czy teoriami. My medycy też szukamy w internecie odpowiedzi na pytania z dziedzin, na których się nie znamy. W idealnym świecie pacjent miałby możliwość od razu zgłosić się do lekarza, ale w naszym terminy są za kilka dni, tygodni, a do specjalistów nawet za kilka miesięcy. Zamiast krytykować, powinniśmy więc raczej doradzać, gdzie szukać wiarygodnej wiedzy. Dla lepszego zrozumienia pacjenta i jego obaw dobrze też pamiętać, jak...