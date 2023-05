Umysły są różne

WIĘKSZOŚCI LUDZI zrozumienie innych osób przychodzi zadziwiająco łatwo – co wcale nie jest łatwo wyjaśnić naukowcom. W jaki sposób rozpoznajemy twarze? Jak wychwytujemy subtelności wyrażone mimiką? Dziś nasza wiedza na te tematy jest już dość bogata. Wiemy też, że są osoby, które z takimi zadaniami radzą sobie z dużym trudem.

Jedną z nich jest autorka tej książki. Jest osobą z autyzmem, wykazuje ADHD, zdiagnozowano jej także zespół lęku uogólnionego. Opowiada o tym, jak sama starała się zrozumieć siebie i ludzi dookoła. Od dziecka miała problem z nawiązywaniem kontaktów społecznych, co umacniało w niej przekonanie o inności. Trudność sprawiało jej zrozumienie emocji, ironii czy sarkazmu. Gdy miała osiem lat, rozpoznano u niej autyzm. Diagnoza stała się początkiem drogi do radzenia sobie z deficytami poznania społecznego czy uwagi. Jej przewodniczką stała się nauka. Zafascynowana biologią molekularną i biochemią zaczęła analizować ludzi jak skomplikowane układy chemiczne i fizyczne. Stworzyła własny system reguł i wzorców, które pomagały jej lepiej interpretować zachowania innych i dostosowywać się do różnych sytuacji.

Ale to książka nie tylko o życiu osoby nieneurotypowej. Autorka wyjaśnia, jakie czynniki wpływają na nasze decyzje, emocje, osobowość i zdrowie. Przedstawia też swoją własną teorię o tym, jak ludzie mogą współpracować i komunikować się ze sobą w harmonii i szacunku. ©

Camilla Pang JAK DZIAŁAJĄ LUDZIE Grupa Wydawnicza Relacja