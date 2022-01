Ratzinger wyjaśnia

Aż 82 strony liczy odpowiedź Benedykta XVI na pytania prawników przygotowujących raport dotyczący wykorzystywania seksualnego w archidiecezji monachijskiej w latach 1945-2019 – ujawnił niemiecki dziennik „Bild”. 94-letni Joseph Ratzinger, obok kardynałów Friedricha Wettera (93 l.) i Reinharda Marksa (68 l.), należy do trójki żyjących byłych rządców archidiecezji – urząd ten sprawował w latach 1977-82. Raport ma m.in. odpowiedzieć, czy przyszły papież przyjmując do monachijskiej archidiecezji w 1980 r. notorycznego pedofila ks. Piotra H., który skrzywdził co najmniej 23 osoby, wiedział o jego przeszłości.

Zdaniem sekretarza Benedykta XVI abp. Georga Gänsweina, emerytowany papież „z zadowoleniem przyjmuje prowadzone w Monachium śledztwo, a także publikację raportu”, gdyż los ofiar „bardzo leży mu na sercu”. Raport ma zostać ogłoszony w czwartek.©℗