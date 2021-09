Pomóż Masoomie i Alisherowi zadomowić się w Polsce

Współfinansuj honoraria za teksty, tłumaczenia i multimedia tworzone m.in. przez Alishera Shahira i Masoomę Sultani, które będą ukazywać się w ramach dostępnego bezpłatnie serwisu specjalnego powszech.net/afganistan, poświęconego Afganistanowi i Afgańczykom.

Dołącz do zbiórki na Facebooku lub zrób przelew na konto (numer konta pod tekstem) >>>

Nasi współpracownicy są już w Krakowie. „Dwie noce spędziliśmy przy kabulskim lotnisku wśród wystrzałów. Na rękach mieliśmy pięciomiesięcznego syna. Po tym, co przeżyliśmy, musieliśmy wyjechać za wszelką cenę” – mówią Masooma i Alisher w rozmowie z Pawłem Pieniążkiem w nowym wydaniu „Tygodnika Powszechnego”.

„Tygodnik Powszechny" roztacza nad Alisherem, Masoomą i ich synkiem opiekę oraz pomaga im zadomowić się na uchodźctwie. Inicjatywa, do której wsparcia zapraszamy, polega na stworzeniu im możliwości kontynuacji ich pracy dziennikarskiej i analitycznej, jak również działalności społecznej – teraz zapewne nastawionej w głównej mierze na integrację rozproszonego po świecie środowiska afgańskich uchodźców: wymianę doświadczeń, wzajemne wspieranie się i utrzymywanie kontaktu.

W darmowym serwisie „Tygodnika Powszechnego” znajdą się także analizy Wojciecha Jagielskiego, reportaże Pawła Pieniążka i inne materiały pozwalające z jednej strony uważnie przyglądać się Afganistanowi pod rządami talibów a z drugiej – losom Afgańczyków, którzy uciekli do Polski.

Wydawcą serwisu specjalnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego, a jego prowadzenie możliwe będzie dzięki Państwa wsparciu. Czytelniczki i Czytelnicy “Tygodnika Powszechnego” niejednokrotnie udowodnili swoje zaangażowanie w niezależne media. Sfinansowali Państwo m. in. wyjazd reportera Marka Rabija do obozu dla uchodźców, w których zamieszkali Rohingowie uciekając przez birmańską armią. Efektem tamtej zbiórki był m. in. specjalny, bezpłatny serwis poświęcony sytuacji Rohingów w Bangladeszu (powszech.net/bangladesz) oraz książka “Najważniejszy wrzesień świata”, za którą nasz reporter został nagrodzony . Książka znalazła się także w ścisłym finale nagrody Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku.

ALISHER SHAHIR urodził się w 1993 r. w prowincji Ghazni. Ukończył dziennikarstwo i komunikację na Uniwersytecie Kabulskim. Pisał dla mediów ogólnokrajowych, zajmując się tematami politycznymi, społecznymi i śledczymi. W ostatnim czasie pracował w dzienniku „Subhe Kabul”. W 2020 r. został uznany przez Afgańskie Centrum Dziennikarzy za jednego z pięciu najlepszych dziennikarzy w kraju. Był także współpracownikiem „Tygodnika Powszechnego”: w minionych latach towarzyszył autorom „TP”, Pawłowi Pieniążkowi i Agnieszce Pikulickiej-Wilczewskiej, podczas ich podróży po Afganistanie, był też współautorem tekstów Pawła Pieniążka.

MASOOMA SULTANI urodziła się w 1996 r. w prowincji Wardak. Ukończyła dziennikarstwo na Uniwersytecie w Kabulu. Pracowała w mediach ogólnokrajowych, jak również w organizacjach działających na rzecz praw afgańskich dziennikarzy, a szczególnie dziennikarek, jak Afghan Journalists Safety Committee (Afgański Komitet ds. Bezpieczeństwa Dziennikarzy). Była także aktywistką na rzecz praw kobiet. W latach 2019-2021 zajmowała się monitoringiem mediów dla amerykańskiej Hoplite Group.

KIANUSH SHAHIR, syn Alishera i Masoomy, urodził się 21 marca 2021 r.

Wpłat można także dokonywać bezpośrednio na konto Fundacji Tygodnika Powszechnego, w tytule przelewu wpisując „Afganistan”:

Fundacja Tygodnika Powszechnego, ul. Dworska 1C/ LU 3-4, 30-314 Kraków

Santander Bank Polska S.A. nr:

31 1910 1048 2006 1845 1121 0001

przelew w USD:

PL17109000880000000141402432

przelew w EUR:

PL80109000880000000141402365

SWIFT: WBKPPLPP

Dziękujemy!