Podmiot rogaty

Mogłoby się wydawać, że nic bardziej uprzedmiotowiającego zwierzęta niż poskrom – urządzenie stosowane do unieruchamiania krów czy świń podczas zabiegów. Metalowe ramy, dźwignie i pasy, z których się składa, kojarzą się z czymś niedelikatnym i niezbyt czułym na indywidualność. Ale właśnie to „bezduszne” urządzenie stało się inspiracją dla „maszyny do przytulania” zaprojektowanej przez psycholożkę i zoolożkę Temple Grandin.

Podobnie jak wiele innych osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Grandin borykała się z nadwrażliwością na różne bodźce zmysłowe, co prowadziło u niej do poczucia przytłoczenia i ataków paniki. Jeszcze w czasie studiów zauważyła, że ulgę w takich stanach może dawać delikatny fizyczny ucisk – taki, jakiego doświadczają krowy w poskromie uciskowym, po wejściu do którego szybko się uspokajają. Grandin stworzyła odpowiednik urządzenia dla siebie samej, a potem...