Przepis na mleko

Ludzie spożywają mleko innych ­ssaków od 10 tys. lat – przynajmniej tak wynika z badań Richarda P. Eversheda z Uniwersytetu w Bristolu i współpracowników, przedstawionych w lipcu w „Nature”. Trawienie laktozy (cukru mlecznego) stało się zaś powszechne w dorosłej populacji nie wcześniej niż 3 tys. lat temu. To oznacza, że nasi przodkowie przez kilka tysięcy lat hodowali kozy, owce lub bydło i spożywali produkty ich udoju, narażając się na pewne dolegliwości. Nie były one jednak zbyt groźne – z reguły ograniczały się do bólu brzucha, biegunki czy wzdęć – nie mogły więc uruchomić mechanizmu naturalnej selekcji.

Mutacja umożliwiająca rozkład laktozy u dorosłych rozpowszechniła się w populacji dopiero po kilku wielkoskalowych klęskach, takich jak epidemie czy głód. Wtedy jakiekolwiek problemy jelitowe mogły doprowadzić nawet do śmierci, a sprawne trawienie i przyswajanie pożywienia...