Pieniądze z KPO nieprędko trafią na polskie konta

Opór Zbigniewa Ziobry przed finalną wersją Krajowego Planu Odbudowy może być zrozumiały. Wiele z jego założeń ma bowiem charakter postępowy i nie pasuje do linii Solidarnej Polski. KPO to w sumie kilkadziesiąt dużych reform i szereg mniejszych zmian, wśród których głośno omawiane ustawy sądowe stanowią zaledwie jeden z wątków. Opór w samym rządzie może jednak sprawić, że do ich przegłosowania PiS będzie musiał dosztukowywać pojedyncze głosy lub szukać wsparcia opozycji. Tymczasem terminy gonią. Część z tych zmian powinna wejść w życie jeszcze w obecnym lub w przyszłym roku.

Z niektórymi reformami już właściwie jesteśmy spóźnieni. Od końca czerwca powinna obowiązywać nowelizacja ustawy o inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe, znosząca zasadę 10H, według której turbiny nie mogą być stawiane w odległości mniejszej niż 10-krotność ich wysokości. Przepisy te wprowadził sam PiS...