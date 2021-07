Niemcy: powódź określi kampanię wyborczą

Niektóre miasteczka i wsie w powiecie Ahrweiler (w górach Eifel) wyglądają tak, jakby miały tam miejsce działania wojenne. Zginęło co najmniej 160 osób (w tym ponad 100 w powiecie Ahrweiler), a kilkaset uważa się za zaginione. Media donoszą o kolejnych dramatach; np. w miasteczku Sinzig zginęło 12 pensjonariuszy domu opieki dla upośledzonych umysłowo. Politycy głównych partii zgodnie odwiedzają poszkodowanych i obiecują szybką pomoc, choć ze strony części opozycji pojawia się krytyka, że władze nie były przygotowane albo że mogły sprawniej reagować.

Powodzie wprowadzają nową dynamikę do kampanii przed wyborami do Bundestagu, które odbędą się 26 września. Już wcześniej zmiany klimatu stanowiły – obok pandemii – jej główny wątek. Teraz kraj odczuwa konkretne ich skutki. Politycznie to szansa zwłaszcza dla Zielonych, których program jest w kwestii klimatu najbardziej radykalny.

Tymczasem pada nadal. Wprawdzie w zachodnich regionach pogoda się poprawia, ale poziom wody wzrósł niebezpiecznie na Łabie i Dunaju.