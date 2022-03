Cyberpartyzanci

Wkrótce po inwazji ­Rosji na ukraińskich forach pojawiło się wezwanie do wszystkich, którzy znają się na cyberbezpieczeństwie, by wspomogli ukraińską „armię informatyczną”. To był początek globalnego pospolitego ruszenia, które działaniami w cyberprzestrzeni wspiera ukraińską walkę o wolność.

AGATA KAŹMIERSKA I WOJCIECH BRZEZIŃSKI: Jaka jest w tej chwili sytuacja w ukraińskiej cyberprzestrzeni?

JEGOR AUSZEW: Wielu ludzi się zjednoczyło. Odpowiadam za koordynację działań hakerów-ochotników. W poprzednim życiu byłem prezesem firmy cyberbezpieczeństwa, więc mam doświadczenie w zarządzaniu, ale to najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek musiałem robić. Do każdego zadania muszę przypisywać troje-czworo menadżerów, bo każdy nalot oznacza, że muszą chronić się w bunkrach bez łączności. Tylko ludzie spoza Kijowa i Charkowa mogą działać bez...