Kryzys niemieckiego chrześcijaństwa w liczbach

Tyle osób zaprzestało płacenia na swój Kościół podatku, co w Niemczech jest równoznaczne z apostazją.

Po odejściu w ub.r. 221,3 tys. wiernych, liczba katolików spadła do 2,19 mln, co stanowi 26,7 proc. ogółu ludności (w 2019 r.: 27,2 proc.). W dwóch poprzednich latach Kościół katolicki także tracił ponad 200 tys. członków. Znacząco spadł stopień uczestnictwa w mszach (5,9 proc. katolików, w 2019 r.: 9,1 proc.) oraz korzystanie z innych sakramentów, ale trzeba to wiązać przede wszystkim z obostrzeniami sanitarnymi. Zmniejszyła się także liczba parafii (o 78, obecnie funkcjonuje ich 9858) i księży (o 418, do 12 565).

Przewodniczący episkopatu bp Georg ­Bätzing przyznał, że do odzyskania zaufania ­potrzebne jest zmierzenie się z problemem molestowania seksualnego nieletnich, a także zajęcie się kwestią podziału władzy. Biskup Augsburga Bertram Meier zauważył natomiast: „ostatnio ludzie coraz częściej pytają o sens życia, Kościół mógłby więc coś zaoferować w tym zakresie”. ©℗