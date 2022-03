Kraj w skrócie

KONIEC

Minister zdrowia zarekomendował premierowi zniesienie od kwietnia obostrzeń związanych z noszeniem maseczek, kwarantanną i izolacją. Było to w dniu, gdy na covid zachorowało ponad 12 tys., a zmarło 207 Polaków.

KONFEDERACJA

Sejmowi reporterzy odmówili uczestnictwa w konferencji Konfederacji, zorganizowanej pod hasłem „Tak dla pomocy! Nie dla przywilejów”. Politycy ugrupowania mówili do wyłączonych kamer.

KONGRES

„W Ukrainie nikomu do głowy by nie przyszło, by użyć mediów prywatnych czy publicznych do skłócania własnego narodu w obliczu wojny i katastrofy – powiedział Donald Tusk na kongresie programowym PO. – To ostatni moment, abyście zamknęli szczujnie”.

KLINCZ

Tymczasem na czerwono- -żółtych okładkach tygodników „Newsweek” i „Sieci” umieszczono podające sobie ręce złowrogie cienie Kaczyńskiego i Putina z tytułem „Wrogowie czy sojusznicy” oraz demonicznego Putina z pytaniem z „mocnego” tekstu „Czy ktoś jeszcze uważa, że zbrodniarz Putin nie był zdolny do zamachu w Smoleńsku?”.

KANON

22-letnia Karolina Bielawska z Łodzi została wybrana Miss Świata. Na temat rankingów urody się nie wypowiadamy, ale wiemy, że nowa miss jest wolontariuszką organizacji Zupa na Pietrynie, wspierającej bezdomnych.