Kraj w skrócie

Robert Lewandowski został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, co wzbudziło krytykę dwojakiego rodzaju: że piłkarz przyjął go z rąk Andrzeja Dudy i że w ogóle odznacza się sportowca. Rzecznikom pierwszego stanowiska chcielibyśmy przypomnieć, że prawo do przyznawania orderów jest prerogatywą wynikającą z wyboru na urząd prezydenta, rzecznikom drugiego – że w Wlk. Brytanii wybitnym sportowcom przyznaje się nie tylko ordery, ale nawet tytuły szlacheckie.

Pisarz Jakub Żulczyk określił na Facebooku Andrzeja Dudę mianem „debila” i został oskarżony o znieważenie głowy państwa. Nie popierając stygmatyzowania kogokolwiek językiem odnoszącym się do niepełnosprawności i kryzysów psychicznych, zauważmy jednak, że wyrok w podobnej sprawie dotyczącej znieważenia Bronisława Komorowskiego obecny prezydent określił mianem „dyktatury nadludzi z PO”.

Ubolewając nad rzekomym brakiem „porządnych badań naukowych nad II wojną światową”, Przemysław Czarnek zauważył pojawienie się „różnego rodzaju antypolskich szmatławców, jak to »Dalej jest noc«”. W trosce o podtrzymanie poziomu debaty publicznej zrezygnujemy z poszukiwania słowa odpowiadającego kompetencji ministra.

