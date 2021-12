Kościół w skrócie

PAPIESKI APEL

Franciszek upominał się o los migrantów: „Odczuwam smutek na wieść o sytuacji, w której wielu z nich się znajduje, o tych, którzy zginęli w kanale La Manche, o tych na granicach Białorusi, z których wielu to dzieci, o tych, którzy utopili się w Morzu Śródziemnym” – powiedział po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”, apelując, by dialog wziął górę nad polityczną instrumentalizacją problemu migracji.

POŚMIERTNA NIESŁAWA

Archidiecezja Los Angeles zakazała korzystania z muzyki skomponowanej przez hiszpańskiego księdza Cesáreo Gabaráina – autora słynnej „Barki”. Powodem są wiarygodne informacje o wykorzystaniu seksualnym przez zmarłego w 1991 r. duchownego co najmniej kilkunastu małoletnich. Archidiecezja czyni to z szacunku dla jego ofiar.

TAIZÉ INACZEJ

Europejskie Spotkanie Młodych, zaplanowane od 28 grudnia 2021 r. do 1 stycznia 2022 r. w Turynie, odbędzie się online – zdecydowali bracia z ekumenicznej wspólnoty z Taizé, którzy jednocześnie wszystkich chętnych zaprosili do Turynu w dniach od 7 do 10 lipca 2022 r. Już drugi raz pandemia zakłóca spotkanie, które pierwotnie miało się odbyć na przełomie 2020/2021 r.