Kościół w skrócie

PRZYGOTOWANIA

W październiku ruszą prace nad Synodem Biskupów poświęconym synodalności Kościoła, który ostatecznie odbędzie się w 2023 r. W fazie diecezjalnej, która potrwa do kwietnia 2022 r., do wszystkich diecezji zostanie rozesłany m.in. kwestionariusz przeznaczony dla wiernych. Nowością będzie tzw. faza kontynentalna, podczas której dyskutować będą przedstawiciele episkopatów.

LIST

Jan Paweł II po zamachu „nie mógł zrozumieć, mniej nawet niż to, że próbowano go zabić, ale dlaczego ten człowiek nie mógł lub nie chciał żałować tego, co uczynił”, wspomina Gian Franco Svidercoschi w liście otwartym do Mehmeta Ali Ağcy. 84-letni watykanista w 40. rocznicę zamachu poprosił sprawcę o wyrażenie skruchy i wyjaśnienie okoliczności ataku na papieża.

PRZEBACZENIE

Monika Kornecka z Krakowa (na zdj.) została laureatką Międzynarodowej Nagrody św. Rity, przyznawanej kobietom, które w swoim życiu zrealizowały ewangeliczne przesłanie o przebaczeniu. Wraz z mężem Kornecka przebaczyła zabójcy swojego 23-letniego syna. Po Mariannie Popiełuszko i piosenkarce Eleni, jest trzecią wyróżnioną Polką.