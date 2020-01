Kościół w skrócie

TAJEMNICE PIUSA XII

Od 2 marca historycy będą mieli dostęp do dokumentów dotyczących pontyfikatu Piusa XII (1939-58). Prefekt Watykańskiego Archiwum bp Sergio Pagano poinformował, że na razie zapisało się 85 badaczy, m.in. z Izraela, Niemiec i Rosji. Hierarcha wyraził przekonanie, że „bez wątpienia wyblaknie wiele uprzedzeń” wobec Piusa XII (oskarżanego o milczenie wobec Holokaustu).

PROTEST KONSERWATYSTÓW

Aktywiści konserwatywnych środowisk protestowali w Monachium przeciwko Drodze Synodalnej – zainicjowanemu przez niemiecki episkopat forum szukającemu recepty na kryzys Kościoła. Grupa ok. 130 osób z Niemiec, Włoch, USA, Austrii, Brazylii, Kanady i Chile godzinną milczącą modlitwą przed monachijską katedrą wsparła apel, by Franciszek jasno ustosunkował się do Drogi Synodalnej. Wśród demonstrujących znalazł się były nuncjusz w USA abp Carlo Maria Viganò, który niedawno wzywał papieża do dymisji, a także Austriak, który podczas synodu dla Amazonii wrzucił do Tybru wykradzione z kościoła figurki Pachamamy.

CYWIŃSKI WYRÓŻNIONY

Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i były prezes warszawskiego KIK Piotr Cywiński został odznaczony watykańskim krzyżem „Pro Ecclesia et Pontifice”. „W dużej mierze dzięki Piotrowi Cywińskiemu miejsce pamięci Auschwitz-Birkenau jest dziś wielką przestrzenią budowania jedności całego rodzaju ludzkiego, a nie petryfikowania dawnych podziałów” – podkreślił w laudacji abp Grzegorz Ryś.