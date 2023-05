Jak poprawić los Odry? Na pewno nie pomoże tu beton

Nie mamy pojęcia, bo rząd nigdzie nie opublikował tekstu prawa, którego budżet opiewa na ponad miliard złotych. Rzekę ma uratować tajna specustawa napisana bez żadnych konsultacji społecznych, a takie jeszcze w lutym tego roku zapowiadali urzędnicy Ministerstwa Infrastruktury.

Jedyne poszlaki to notka prasowa na stronie rządu oraz wersja ustawy z 5 kwietnia, do której dotarła fundacja Greenmind. Zaczyna się od 6-stronicowej listy inwestycji, które mają poprawić los Odry. To standardowy, betonowy repertuar Wód Polskich (to one mają otrzymać z budżetu dotacje na większość prac): kolejne zbiorniki, jazy, remonty kanałów i dwa stopnie wodne w Lubiążu i Ścinawie, choć naukowcy w kolejnych raportach wskazują nadmierną regulację rzeki jako jedną z przyczyn katastrofy. Są też zapisy o podniesieniu kar za zanieczyszczanie rzek oraz opłat za legalne zrzuty ścieków (choć tu kilka...