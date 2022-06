Ile za butelkę?

Już wkrótce bez paragonu oddamy do sklepu puszki aluminiowe o pojemności do 1 litra, butelki szklane do 1,5 litra oraz plastikowe do 3 litrów. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska, przedstawił kluczowe założenia, pełny tekst rozporządzenia poznamy za kilka miesięcy. Wtedy też dowiemy się, jaka będzie wysokość kaucji.

Dziś wiadomo, że system będzie obowiązkowy dla sklepów o powierzchni większej niż 100 m2 – podpiszą one umowy z firmami przetwarzającymi odpady. Dobrą informacją jest to, że kaucją objęte zostaną puszki (brakowało ich w pierwszej wersji projektu) oraz szklane butelki jednorazowe. To pomoże uprzątnąć choć część z 3 milionów tzw. „małpek”, sprzedawanych codziennie w polskich sklepach. Nowe prawo ma być wdrażane stopniowo od 2023 do 2025 roku. ©℗