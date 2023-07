Gra w butelkę. Co zmieni system kaucyjny

Polski Sejm rzadko jest jednomyślny, ale 13 lipca zdarzył się wyjątek: za wprowadzeniem systemu kaucyjnego było 433 posłów, a przeciw głosowała jedynie Konfederacja. Dla rządzących była to ostatnia szansa, bo projekt ustawy wcześniej długie miesiące przeleżał (mimo apeli przedsiębiorców i organizacji pozarządowych) w rządowej zamrażarce. Teraz szybko musi zająć się nim Senat, podpisać prezydent, przyjrzy mu się też Komisja Europejska, gdyż system kaucyjny jest elementem realizacji unijnych przepisów o ograniczaniu odpadów. Gdyby nie lipcowe głosowanie, nie byłoby szans na wprowadzenie go w tej kadencji. To oznaczałoby rozpoczęcie prac od nowa, a zatem nawet dwuletnie i bardzo kosztowne opóźnienie. Według obecnego projektu wciąż są szanse na to, że system zacznie działać od początku 2025 roku. Co się zmieni?

Będzie lepiej dla środowiska. System obejmie trzy...