Gegra rządzi

ADAM ROBIŃSKI: Tęskniłeś za ławkami i tablicą?

SZCZEPAN ŻUREK: Tęskniłem nie tyle za tablicą, co za bezpośrednim kontaktem z uczniami. Zdalna szkoła ma swoje plusy i minusy, a w przypadku geografii chyba więcej jest wad niż zalet. Trudno uczyć jej przez internet, łatwiej, kiedy wyjdzie się z klasy do parku. Na przykład po to, żeby pokazać dzieciakom zbiorowisko roślinne albo żeby wykopać dziurę w ziemi i obejrzeć profil glebowy. Dużo jest tematów, które można zrealizować na lekcji pod drzewem. Staram się jak najczęściej prowadzić lekcje na powietrzu.

Czy podstawa programowa z geografii nadąża za światem?

Nasza szkoła jest specyficzna. Mamy dużą swobodę w sposobie realizowania programu. Oczywiście trzymamy się podstawy programowej, ale już nie konkretnych rozdziałów w podręczniku. W pierwszej i drugiej klasie prowadzę geografię w formie...