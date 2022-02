Dynastia Hunów

Hun Sen rządzi Kambodżą przez ponad połowę życia. I choć udzielił błogosławieństwa synowi, jak przystało w dynastycznych porządkach, wcale nie myśli składać władzy ani przechodzić na polityczną emeryturę.

Czerwony Khmer

Miał 19 lat gdy w 1970 r. wstąpił do partyzantki Czerwonych Khmerów, by walczyć z ustanowionym przez Amerykanów w Phnom Penh wojskowym dyktatorem Lon Nolem. Po wojnie wyzwoleńczej z przełomu lat 40. i 50. przeciwko Francji, w Indochinach toczyła się nowa wojna. Na południu podzielonego na dwoje Wietnamu wylądowali Amerykanie, by ratować rząd z Sajgonu zagrożony przez komunistyczną partyzantkę wspomaganą przez Wietnam Północny. Wietnamska wojna wkrótce przelała się do sąsiednich Kambodży i Laosu, a tamtejsze lewicowe partyzantki podjęły walkę ze wspieranymi przez Amerykanów reżimami i porządkami.

Wojciech Jagielski:...