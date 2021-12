Czytanie snów

Marzenia senne odgrywają istotną rolę w życiu Józefa. Jako nastolatek roi on o kłaniających mu się snopach i ciałach niebieskich. Przebywający z nim w więzieniu słudzy faraona mają wizje tyczące ich dalszych losów. Faraonowi – w dwóch odsłonach – jawi się nocną porą kryzys gospodarczy mający nadejść po okresie dobrobytu. Dzięki umiejętnej interpretacji snów Józef dźwiga się z dołu, do którego wrzucają go bracia, i wznosi nieomal na szczyt drabiny społecznej.

Najwyższy mówi rodzeństwu Mojżesza: „Jeżeli kto u was – prorokiem Wiekuistego, Ja w widzeniu mu się objawiam, za pośrednictwem snu przemawiam do niego” (Lb 12,6; Cylkow). Natomiast Talmud uważa, że sny zwykłych ludzi zawierają 1/60 proroctwa. Skoro tak, należałoby nie przejmować się złym snem, jednak bywa, że niepokój bierze górę. W takim przypadku Talmud sugeruje, by w obecności trzech osób odprawić ceremonię poprawy snu...