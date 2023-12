Sny dworzan faraona

Ofiara przestępstwa seksualnego wtrącona do więzienia za… usiłowanie gwałtu. W Biblii?! A jednak. Przypomnijmy: sprzedany przez braci Józef trafia w Egipcie do domu Potifara. Ów z czasem powierza zdolnemu młodzianowi pieczę nad swym dobytkiem. Na przystojnego Hebrajczyka zagina parol pani domu. Korzystając z nieobecności innych domowników, próbuje uwieść Józefa. Niedoszły kochanek ucieka, niebacznie zostawiając u kobiety część garderoby, za którą go chwyciła. Plan Potifarowej żony spala na panewce, a ona – w ramach zemsty – tworzy swoją wersję wydarzeń. Opowiada mianowicie mężowi: „Przyszedł do mnie ten sługa, Ibrejczyk, którego sprowadziłeś nam, – aby swawolił ze mną. Lecz gdy podniosłam głos mój, i krzyknęłam, zostawił szatę swą u mnie, i uciekł na ulicę” (Rdz 39, 17-18; Cylkow). Potifar zdaje się być wzburzony, jednak – co ciekawe – nie każe Józefa śmiercią, lecz wysyła do więzienia o złagodzonym rygorze, „gdzie więźnie króla więzieni byli” (wers 20). Tam naczelnik dostrzega zdolności młodzieńca i z czasem powierza mu pieczę nad resztą osadzonych.

„I stało się po zdarzeniach tych, że przewinili podczaszy króla Micraim [hebr. Egipt], i piekarz przeciw panu swojemu, królowi Micraim” (Rdz 40, 1). „I oddał ich pod straż, do domu naczelnika straży przybocznej, do więzienia, do miejsca, gdzie osadzony był Josef” (wers 3). Dwóch dworzan podpada faraonowi jednego dnia – czy to nie dziwne? Tradycja żydowska oferuje swoją wersję tego, co wydarza się wówczas na królewskim dworze. Otóż podczaszy i piekarz szczerze się nienawidzą, i gdy dochodzi między nimi do kłótni, obaj starają się wpędzić adwersarza w tarapaty. Kiedy podczaszy spuszcza z oka faraonowy kielich, piekarz podrzuca doń zdechłą muchę. Z kolei podczaszemu udaje się niepostrzeżenie dodać drobny kamyk do ciasta na chleb dla króla. Wciągnięcie władcy we własne porachunki nie wychodzi dworzanom na dobre.

Podczas pierwszej nocy spędzonej pod kluczem nowi więźniowie mają niepokojące sny. Trafnie interpretuje je Józef: za trzy dni podczaszy zostanie przywrócony na swój urząd, piekarz zaś – stracony. Co naprowadza go na właściwy trop? Tradycja mówi o gruntownej analizie relacji dworzan. We śnie podczaszego jest działanie: bierze on winogrona, wyciska je, podaje kielich faraonowi (zob. Rdz 40, 11). Natomiast piekarz w swojej nocnej wizji pozostaje bierny, a ptaki wyjadają pieczywo z kosza na jego głowie (zob. Rdz 40, 16–17). Wykazanie się umiejętnością wyjaśniania snów otwiera Józefowi wpierw drzwi więzienia, a następnie drogę do wysokiego stanowiska na dworze faraona. Dla ocalenia Egiptu i własnej rodziny od głodu konieczne było fałszywe oskarżenie złej kobiety.