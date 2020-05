Gdybym miała do czegoś porównać stan, w którym teraz się znajduję, potrzebna byłaby wyświechtana metafora, typu „stanie tuż przed zakrętem” albo „wpatrywanie się w burzowy horyzont”, ewentualnie „zmierzanie w stronę urwiska, które może się okazać łagodne jak niebieska trasa narciarska w Beskidach albo strome jak klify Dover”. Krótko mówiąc – chyba nigdy jeszcze nie byłam tak niepewna jutra jak obecnie. Dziś, co prawda, jeszcze jakoś sobie żyję, w sumie całkiem podobnie jak „przed wojną” (roboczo nazywam tak okres przed 12 marca): mieszkam tam, gdzie mieszkałam, robię z grubsza to samo, co robiłam, bujne życie towarzyskie przeniosłam wprawdzie na Zooma i Skype’a, ale to mały ból. Mimo wszystko wiem, że za zakrętem może być zupełnie inaczej. Jak?

Wyobrażam sobie, oczywiście, najróżniejsze scenariusze, starając się wprawdzie nie dociskać pedału panikarstwa, ale różnej maści...