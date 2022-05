Zapachy Putina. Felieton Stanisława Mancewicza

Na ogół wystrzegamy się nadmiernego cytowania, zwłaszcza w utworach krótkich, ale okoliczności – mamy nadzieję – usprawiedliwią dziś ten zabieg, a przytoczone wypowiedzi nie dadzą powodu do kąśliwych mniemań, że oto nie chciało nam się opisywać dziwów tego świata własnymi słowami.Zaczniemy od cytatu z klasyka, od ważnych dla nas słów Antoniego Słonimskiego: „Jestem, jak wiadomo, człowiekiem złym. Nie lubię dzieci, kwiatów, ptaszków, piesków i tym podobnych bredni. To ja odkryłem, że kwiaty są ­świnie...”. Cytat pochodzi z felietonu „Załatwione odmownie”, który nie nadaje się dziś do przedrukowania w całości. Nie zdecydowałby się na to żaden wydawca ani redaktor z powodu słusznego lęku przed masowym napadem histerii bądź – wszystko jedno – nienawiści u czytelników żyjących w zalutowanej puszce umysłowej dosłowności. Zaczęliśmy słowami Słonimskiego nie dlatego, by siać tu zamęt,...