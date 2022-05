O modzie. Felieton Stanisława Mancewicza

Do tej sprawy warto na chwilę wrócić, zanim ona wróci do nas. Pod koniec marca rząd tutejszy dyskretnym komunikatem ministra zdrowia zakończył pandemię. Co za długo, to niezdrowo.

Wiele się namyślano w Polsce nad stosunkiem ogółu do obostrzeń (co za wstrętne słowo) i przypomnieć tu warto o zmieniającym ów namysł w zdefiniowaną rzeczywistość odkryciu polskiego genu sprzeciwu. Gen ten – jak wiadomo – uniemożliwia podporządkowanie się regulaminom. Dużośmy się śmiali z tych bredni i ich autora, ale, jak mówi staropolska mądrość, ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Rzec więc wypada, że nasz ohydny śmiech zmienił się w jeszcze ohydniejszy grymas. Gen istnieje – ­dowodem jest choćby, rządowe właśnie, marcowe zniesienie obowiązku izolacji w przypadku zachorowania, ma to oczywiście schlebiać obywatelom z nadczynnością genu sprzeciwu. W ­wiosennym numerze „Galicyjskiej Gazety...